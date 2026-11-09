Aster DM Healthcare zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aster DM Healthcare hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.19 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.13 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Aster DM Healthcare 28.29 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 136.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.97 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch