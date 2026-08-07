Aster DM Healthcare: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aster DM Healthcare hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Aster DM Healthcare hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.31 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.67 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aster DM Healthcare in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.11 Milliarden INR im Vergleich zu 10.78 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch