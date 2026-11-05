Astellas Pharma zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Astellas Pharma hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 55.68 JPY gegenüber 44.22 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Astellas Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 629.95 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 524.32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 20.15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch