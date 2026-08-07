Astellas Pharma: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Astellas Pharma hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.50 USD, nach 0.260 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Astellas Pharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.02 Milliarden USD im Vergleich zu 3.50 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch