Astellas Pharma öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Astellas Pharma hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 79.15 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 38.22 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 640.91 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 26.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 505.79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch