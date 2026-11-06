Astellas Pharma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Astellas Pharma hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Astellas Pharma noch ein Gewinn pro Aktie von 0.300 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.96 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.56 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch