Astec Lifesciences informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Astec Lifesciences lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 16.79 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -11.350 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.31 Prozent auf 720.2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 737.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch