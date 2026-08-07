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07.08.2026 06:37:00
Astec Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Astec Industries hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.720 USD je Aktie erzielt worden.
Astec Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 408.1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 330.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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