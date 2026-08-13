AST SpaceMobile öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AST SpaceMobile lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -72.33 ARS. Ein Jahr zuvor waren -31.400 ARS je Aktie erzielt worden.

AST SpaceMobile hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44.41 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3244.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.33 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch