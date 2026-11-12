AST SpaceMobile hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AST SpaceMobile äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 44.00 ARS vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -39.860 ARS erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 63.47 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.58 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch