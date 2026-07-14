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Satelliten-Aktie 14.07.2026 17:11:00

AST SpaceMobile-Aktie vor Ausbruch? Das sagen Analysten und ein Bullenszenario für 2028 voraus

AST SpaceMobile-Aktie vor Ausbruch? Das sagen Analysten und ein Bullenszenario für 2028 voraus

Analysten bei AST SpaceMobile sind aktuell überwiegend zurückhaltend. Ein Bullenszenario zeichnet für 2028 jedoch ein deutlich optimistischeres Bild. Wie realistisch der Weg zu diesem Szenario ist, hängt von mehreren offenen Fragen ab.

AST SpaceMobil a
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  • TipRanks-Konsens für AST SpaceMobile lautet aktuell Hold, 9 Analysten
  • Durchschnittliches Kursziel liegt bei 86,28 US-Dollar, Spanne 41 bis 115
  • Motley Fool sieht im Bullenszenario bis 2028 ein Potenzial von 290 Dollar

AST SpaceMobile will mit einer Konstellation niedrig fliegender Satelliten Mobilfunklöcher weltweit schliessen und dafür direkt mit handelsüblichen Smartphones kommunizieren, ohne zusätzliche Hardware. Das Unternehmen kooperiert dazu mit etablierten Netzbetreibern wie Verizon, AT&T und Vodafone, statt sie als Konkurrent anzugreifen. Dabei bietet die Partnerschaft mit AST SpaceMobile für die traditionellen Telekom-Anbieter den Vorteil, dass keine neuen Funktürme gebaut oder eigene Satelliten ins All gebracht werden müssen.

Analysten aktuell zurückhaltend

Spätestens seit dem Hype rund um das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat auch die Aktie von AST SpaceMobile grosse Aufmerksamkeit erfahren. So ging es in den letzten zwölf Monaten knapp 40 Prozent nach oben. In den letzten Monaten hatte der Anteilsschein dann mit Verlusten zu kämpfen, so liegt die 3-Monats-Bilanz der Aktie bei minus 20,65 Prozent.

Der Analystenkonsens auf TipRanks lautet für AST SpaceMobile derzeit "Hold", basierend auf den Einschätzungen von neun Analysten mit zwei Kauf-, fünf Halte- und zwei Verkaufsempfehlungen der vergangenen drei Monate. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 86,28 US-Dollar. Zum Vergleich: Am Dienstag zeigt sich die AST SpaceMobile-Aktie an der NASDAQ stellenweise bei 70,14 US-Dollar (+3,79 Prozent). Die Bandbreite reicht bei TipRanks vom höchsten Kursziel von 115 US-Dollar bis zum niedrigsten von 41,20 US-Dollar.

Zuletzt bewegten sich mehrere Häuser in unterschiedliche Richtungen: Barclays senkte sein Kursziel im Juni auf 60 US-Dollar bei einer Verkaufsempfehlung, während Roth MKM sein Ziel bereits Mitte Mai auf 108 US-Dollar anhob und bei "Buy" blieb. William Blair-Analyst Louie DiPalma beliess seine Einstufung am 3. Juni bei "Hold" und verwies dabei auf Startverzögerungen und Ausführungsrisiken trotz der langfristigen Chancen im Spektrumgeschäft.

Bullenszenario für 2028: bis zu 290 US-Dollar

Weiter in die Zukunft blickt eine Modellrechnung von The Motley Fool. Danach kooperiert AST SpaceMobile mit knapp 60 Mobilfunkanbietern und hat damit Zugang zu mehr als 3 Milliarden Kunden weltweit. Nutzten davon 5 Prozent, also rund 150 Millionen Kunden, den Satellitendienst monatlich und würde AST im Schnitt 5 US-Dollar pro Nutzer einbehalten, ergäbe das jährliche Erlöse von rund 9 Milliarden US-Dollar, so rechnet das Portal vor.

Bei der von AST SpaceMobile selbst in Aussicht gestellten EBITDA-Marge von 90 Prozent oder mehr entstünde daraus ein EBITDA von etwa 8,1 Milliarden US-Dollar und, nach Abzug von Abschreibungen, Zinsen und Steuern, ein Nettogewinn von rund 4,5 Milliarden US-Dollar. Bezogen auf rund 388 Millionen Aktien und wirtschaftlich gleichgestellte Anteile ergäbe das einen Gewinn je Aktie von etwa 11,60 US-Dollar. Mit dem branchenüblichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von Kommunikationsdienstleistern von rund 16 käme die Aktie laut dem Modell auf etwa 174 US-Dollar, mit einem höheren Multiplikator von 25 auf bis bis zu 290 US-Dollar.

Risiken bleiben erheblich

Das Rechenmodell setzt allerdings voraus, dass AST SpaceMobile seinen Dienst tatsächlich in der beschriebenen Grössenordnung monetarisieren kann, was heute noch nicht der Fall ist: Das Unternehmen schreibt weiterhin Verluste, und die Umsatzbasis ist mit einem für das kommende Quartal von TipRanks erwarteten Wert zwischen 25 und 40 Millionen US-Dollar noch klein. Auch die von William Blair genannten Startverzögerungen und Ausführungsrisiken beim Satellitenausbau zeigen, dass zwischen dem aktuellen Geschäft und dem skizzierten Bullenszenario für 2028 noch viele Umsetzungsschritte liegen.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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