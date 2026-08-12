AST SpaceMobile A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AST SpaceMobile A liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AST SpaceMobile A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0.77 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.410 USD je Aktie erzielt worden.

AST SpaceMobile A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2617.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch