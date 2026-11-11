AST SpaceMobile A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AST SpaceMobile A liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AST SpaceMobile A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.44 USD gegenüber -0.450 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AST SpaceMobile A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 187.11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 14.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch