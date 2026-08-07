Assurant zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Assurant hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 5.95 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4.56 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 3.45 Milliarden USD gegenüber 3.16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch