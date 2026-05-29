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29.05.2026 12:18:36
Assura wählt Christophe Guillemot zum neuen Präsidenten
Pully (awp) - Die Assura-Gruppe hat einen neuen Verwaltungsratspräsidenten: Christophe Guillemot wurde im Anschluss an die Generalversammlungen der Gruppengesellschaften am Donnerstag in das Amt gewählt, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.
Er folgt auf Bruno Pfister, der seit 2016 Verwaltungsratsmitglied war und 2024 für eine zweijährige Übergangsphase das Präsidium übernahm. Aus Überzeugung habe er sich "für eine regelmässige Erneuerung der Gremien" eingesetzt, heisst es.
Pfister sowie Philippe Deecke verzichteten nun auf eine Wiederwahl. Die frei gewordene Position im Verwaltungsrat wird laut der Assura zu einem späteren Zeitpunkt neu besetzt.
Der neue Präsident Guillemot ist Verwaltungsratspräsident der Privatbank Mirabaud sowie der Genfer
Investment-Management-Firma Vigama Capital. Er bringe umfangreiche Erfahrung in Führungsfunktionen mit, insbesondere im Private Banking, und arbeitet als Finanzberater. Die Ernennung stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.
ls/cg
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