Assura vermeldet Abgang von Entwicklungs- und Marketingchef Stephan Kotyczka
Zürich (awp) - Beim Versicherer Assura kommt es zu einem Abgang in der Geschäftsleitung. Der Direktor des Geschäftsbereichs Entwicklung und Marketing, Stephan Kotyczka, verlässt das Unternehmen per Ende Oktober.
Kotyczka verantwortete den Geschäftsbereich laut einer Mitteilung vom Donnerstag rund fünf Jahre lang. Er habe unter anderem zahlreiche neue Modelle in der Grundversicherung entwickelt und eingeführt sowie das Angebot an Zusatzversicherungen erweitert.
Die Nachfolge von Kotyczka werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, heisst es weiter.
