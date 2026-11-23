Associated Capital Group A hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.09 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.740 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Associated Capital Group A im vergangenen Quartal 2.5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 88.89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Associated Capital Group A 22.2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch