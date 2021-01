Associated Banc-Corp: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Associated Banc-Corp hat sich am 22.01.2021 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2020 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.400 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Associated Banc-Corp 0.440 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 273.7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 6.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Associated Banc-Corp 293.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1.19 USD. Im letzten Jahr hatte Associated Banc-Corp einen Gewinn von 1.97 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 1.28 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1.22 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1.05 USD und einen Umsatz von 1.21 Milliarden USD beziffert.

