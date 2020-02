Assemblée annuelle 2020 : Anne Vinet-Roy élue à la présidence de l'AEFO

Les membres choisissent un nouveau comité exécutif

OTTAWA, le 23 févr. 2020 /CNW/ - Anne Vinet-Roy, une enseignante de la région de Timmins, a été élue à la présidence de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) par les 165 membres délégués de l'AEFO réunis à Toronto du 21 au 23 février pour l'assemblée annuelle 2020 du syndicat franco-ontarien. Son mandat de deux ans commencera le 1er septembre 2020.

Originaire de Hawkesbury, dans l'Est ontarien, Anne Vinet-Roy a enseigné à Timmins pendant plus de 20 ans. De 2012 à 2019, elle a été présidente de l'Unité 60A - Nord-Est catholique. Elle a été première vice-présidente de l'AEFO de 2008 à 2012, et présidente de l'AEFO par intérim en 2011 et 2012. Elle a représenté les membres de l'AEFO au conseil de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario de 2003 à 2006. Elle est actuellement présidente de la Fiducie de soins de santé au bénéfice des membres (FSSBM) de l'AEFO, et présidente de la Fédération des enseignantes et enseignants de l'Ontario.

Anne Vinet-Roy a siégé au Comité consultatif de la condition féminine de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) de 2006 à 2010. En 2008, elle s'est jointe à l'Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF) et, en 2012, est devenue représentante de l'Ontario au conseil d'administration du même organisme. Elle est présidente de l'ACELF depuis 2016.

La présidente élue a déclaré : « Je remercie les membres déléguées et délégués de leur confiance. Je tiens à les assurer que je travaillerai avec acharnement pour tous les membres de l'AEFO. Le 1er septembre 2020, lorsque commencera mon mandat, j'espère de tout cœur que l'AEFO sera parvenue à une entente avec le gouvernement et le Conseil des associations d'employeurs. Si ce n'est pas le cas, je suis persuadée que nous saurons faire les choix et prendre les décisions qui s'imposeront alors ».

Par ailleurs, les membres délégués ont également élu leur nouveau comité exécutif, qui entrera en fonction le 1er septembre 2020:

Anne Vinet-Roy, présidente élue, de la région de Timmins

Gabrielle Lemieux, première vice-présidente élue, de la région de Sudbury (réélection)

Marc-Éric Audet, deuxième vice-président élu, de la région d'Ottawa

Yves Durocher, conseiller élu, de la région de Pain Court (réélection)

Valentin Youmbi, conseiller élu, de la région de Brampton (réélection)

L'AEFO compte environ 12 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien œuvrant dans différents lieux de travail francophones.

SOURCE Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants