Asseco South Eastern Europe stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asseco South Eastern Europe stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1.19 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.06 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 437.2 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 475.8 Millionen PLN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch