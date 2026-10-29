Assa Abloy (B) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Assa Abloy (B) hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 4.24 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.74 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.88 Prozent auf 40.77 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38.15 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch