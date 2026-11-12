Asrapport Dining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Asrapport Dining gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4.69 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2.99 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.75 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 15.99 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch