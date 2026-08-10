Asrapport Dining: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Asrapport Dining lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 7.77 JPY. Im letzten Jahr hatte Asrapport Dining einen Gewinn von 0.780 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Asrapport Dining im vergangenen Quartal 16.36 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asrapport Dining 16.08 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch