ASR Microelectronics A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ASR Microelectronics A präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.67 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ASR Microelectronics A noch ein Gewinn pro Aktie von -0.200 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.36 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 38.76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 982.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch