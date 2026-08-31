ASR Microelectronics A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ASR Microelectronics A äusserte sich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.27 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0.300 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.32 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 33.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 987.2 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch