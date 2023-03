Aspo Plc: Share Repurchase 23.3.2023 

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt schloss den Donnerstagshandel tiefer ab. Der DAX konnte seine Anfangsverluste dagegen weitgehend aufholen und schloss nur ganz knapp in der Verlustzone. An den US-Börsen ist am Donnerstag eine sehr freundliche Tendenz zu beobachten. In Asien schlossen die Börsen uneinheitlich.