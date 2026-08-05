Aspo (New) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aspo (New) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aspo (New) 0.180 EUR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 131.2 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 19.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 162.8 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch