Aspo (New) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aspo (New) hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.170 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24.14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 134.2 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 108.1 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch