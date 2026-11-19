Aspira Womens Health äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 USD. Im Vorjahresviertel waren -0.130 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18.61 Prozent auf 1.9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.3 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch