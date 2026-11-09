Aspira Pathlab Diagnostics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aspira Pathlab Diagnostics hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1.78 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Aspira Pathlab Diagnostics im vergangenen Quartal 62.6 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aspira Pathlab Diagnostics 80.9 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch