Aspira Pathlab Diagnostics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aspira Pathlab Diagnostics liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aspira Pathlab Diagnostics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.04 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.410 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aspira Pathlab Diagnostics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 61.7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 52.5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch