Aspen Insurance präsentierte Quartalsergebnisse

Aspen Insurance präsentierte in der am 09.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.14 USD, nach 0.390 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 768.0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 741.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch