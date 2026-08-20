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20.08.2026 06:37:00
Aspen Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Aspen Group hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei -0.15 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.130 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11.32 Prozent auf 10.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Aspen Group 11.6 Millionen USD umgesetzt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0.070 USD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Aspen Group im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbussen von 4.39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 43.31 Millionen USD. Im Vorjahr waren 45.30 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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