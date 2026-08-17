ASP Isotopes öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ASP Isotopes hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ASP Isotopes ein Ergebnis je Aktie von -1.030 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 326.67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 1.2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch