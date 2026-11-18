ASP Isotopes hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.21 USD gegenüber -0.150 USD im Vorjahresquartal verkündet.

ASP Isotopes hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch