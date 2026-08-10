ASO INTERNATIONAL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ASO INTERNATIONAL hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 15.54 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ASO INTERNATIONAL noch ein Gewinn pro Aktie von 13.48 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.11 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ASO INTERNATIONAL einen Umsatz von 979.5 Millionen JPY eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 52.90 JPY beziffert, während im Vorjahr 44.90 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat ASO INTERNATIONAL im vergangenen Geschäftsjahr 4.17 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ASO INTERNATIONAL 3.80 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch