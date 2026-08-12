ASNOVA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ASNOVA liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ASNOVA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -6.43 JPY. Ein Jahr zuvor waren -9.890 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.24 Milliarden JPY – ein Plus von 37.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ASNOVA 902.9 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch