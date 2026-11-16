Asmodee Group Registered B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Asmodee Group Registered B hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.70 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.300 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36.58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.13 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.49 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch