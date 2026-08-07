Asmodee Group Registered B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Asmodee Group Registered B lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.78 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Asmodee Group Registered B -0.070 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 4.60 Milliarden SEK gegenüber 3.82 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch