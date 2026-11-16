ASMO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ASMO liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ASMO die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7.76 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10.84 JPY je Aktie vermeldet.

ASMO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.10 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch