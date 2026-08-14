ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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14.08.2026 07:00:00
ASML: Wie China die Vormacht im Halbleitersektor angreift
ASML ist weltweit die einzige Firma, die Maschinen zum Bau von Hightechchips herstellen kann. Doch China versucht mit geballter staatlicher Macht das Monopol zu brechen – und ist offenbar schon erstaunlich weit.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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