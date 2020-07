ASML verdient im 2. Quartal mehr - Übernahme von Berliner Glas

ASML hat im zweiten Quartal dank höherer Umsätze deutlich mehr verdient. Die Bruttomarge kletterte gegenüber dem Vorquartal deutlich, wie der Chipausrüster mitteilte.

Allerdings sank der Auftragseingang in den drei Monaten spürbar - auf 1,1 Milliarden von 3,1 Milliarden Euro im Vorquartal.

Der Umsatz stieg den weiteren Angaben zufolge im Quartal auf 3,33 Milliarden von 2,44 Milliarden Euro. Der Nettogewinn betrug 751 Millionen Euro nach 391 Millionen Euro im ersten Quartal. Die Bruttomarge für das Quartal stieg auf 48,2 (45,1) Prozent.

Der Hersteller von Lithografiesystemen stellte für das dritte Quartal einen Umsatz von 3,6 Milliarden bis 3,8 Milliarden Euro in Aussicht. Die Bruttmarge soll zwischen 47 und 48 Prozent liegen. "Unsere Wachstumserwartungen für das Jahr 2020 sind im Vergleich zu unserer Sicht zu Beginn des Jahres weitgehend unverändert", wird ASML-CEO Peter Wennink in der Mitteilung zitiert.

Übernahme von Berliner Glas

Der Chipausrüster ASML verstärkt sich mit einer Übernahme in Deutschland. Das niederländische Unternehmen kauft eigenen Angaben zufolge die Berliner Glas Group. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Berliner Glas stellt optische Systeme her, die auch in der Halbleiterindustrie zum Einsatz kommen. Das Berliner Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge 1.082 Mitarbeiter.

