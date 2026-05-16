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16.05.2026 19:49:40

ASML, Tata Electronics Partner To Boost Semiconductor Manufacturing Ecosystem In India

ASML
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(RTTNews) - Tata Electronics and ASML (ASML)announced the signing of a Memorandum of Understanding to strengthen India's semiconductor manufacturing ecosystem. Under partnership, ASML will support the establishment of Tata Electronics' 300 mm fab in Dholera, Gujarat. The partnership strengthens India-Netherlands collaboration in critical technologies

The partnership combines ASML's lithography expertise with Tata Electronics' manufacturing vision, supporting technology development, supply chain resilience, and local talent cultivation.

With a planned total investment of US$11 billion, the facility will manufacture semiconductors for a variety of applications across automotive, mobile devices, AI applications to serve customers globally.

The two companies also plan to cooperate in developing domestic talent, supply chain, and research initiatives to support the long-term success of Tata Electronics' Dholera fab.

In eigener Sache

Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt

Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.

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Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl

Inside Trading & Investment

15.05.26 Marktüberblick: Anleiherenditen im Fokus
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13.05.26 Europas Rüstungssektor zwischen Rekordzahlen und Korrektur
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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Short 13’789.92 19.57 SE3BRU
Short 14’062.63 13.91 SNABAU
Short 14’581.16 8.99 SY9BBU
SMI-Kurs: 13’220.17 15.05.2026 17:30:36
Long 12’701.11 19.43 BSU9TU
Long 12’421.04 13.91 SMLB7U
Long 11’904.89 8.99 SKIBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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