ASML NV hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ASML NV hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12.95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ASML NV 5.49 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.66 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55.16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ASML NV einen Umsatz von 7.52 Milliarden EUR eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10.77 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 11.68 Milliarden EUR gesehen.

Redaktion finanzen.ch