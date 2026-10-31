ASML NV-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

ASML NV Experten haben ihre Einschätzung der ASML NV-Aktie veröffentlicht.

8 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von ASML NV mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 2.134,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 629,20 EUR zum aktuellen EAM-Kurs von ASML NV in Höhe von 1.504,80 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 2.400,00 EUR 59,49 27.10.2026 Bernstein Research 2.500,00 EUR 66,14 19.10.2026 Deutsche Bank AG 2.150,00 EUR 42,88 16.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 2.100,00 EUR 39,55 15.10.2026 UBS AG 2.400,00 EUR 59,49 15.10.2026 Jefferies & Company Inc. 1.590,00 EUR 5,66 15.10.2026 DZ BANK - - 14.10.2026 UBS AG 2.350,00 EUR 56,17 14.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 2.100,00 EUR 39,55 14.10.2026 Jefferies & Company Inc. 1.650,00 EUR 9,65 14.10.2026 RBC Capital Markets - - 07.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 2.100,00 EUR 39,55 07.10.2026

Redaktion Finanzen.net