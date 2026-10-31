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31.10.2026 18:00:38
ASML NV-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Im letzten Monat wurde die ASML NV-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
ASML NV Experten haben ihre Einschätzung der ASML NV-Aktie veröffentlicht.
8 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von ASML NV mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 2.134,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 629,20 EUR zum aktuellen EAM-Kurs von ASML NV in Höhe von 1.504,80 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|2.400,00 EUR
|59,49
|27.10.2026
|Bernstein Research
|2.500,00 EUR
|66,14
|19.10.2026
|Deutsche Bank AG
|2.150,00 EUR
|42,88
|16.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|2.100,00 EUR
|39,55
|15.10.2026
|UBS AG
|2.400,00 EUR
|59,49
|15.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.590,00 EUR
|5,66
|15.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|14.10.2026
|UBS AG
|2.350,00 EUR
|56,17
|14.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|2.100,00 EUR
|39,55
|14.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.650,00 EUR
|9,65
|14.10.2026
|RBC Capital Markets
|-
|-
|07.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|2.100,00 EUR
|39,55
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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|15.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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