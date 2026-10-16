ASML mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ASML hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 14.90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6.42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52.76 Prozent auf 13.42 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 12.16 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 13.20 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.ch