Asmedia Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Asmedia Technology lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Asmedia Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.490 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21.49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 86.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 109.8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch