Asmedia Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Asmedia Technology hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0.83 USD gegenüber 0.710 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 37.60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 83.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 133.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch