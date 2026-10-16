ASMARQ: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ASMARQ lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 66.39 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ASMARQ ein Ergebnis je Aktie von -4.080 JPY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 979.3 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 943.6 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch