|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.11.2026 07:15:36
Asmallworld wegen Rechnungslegung und Ad-hoc-Publizität gebüsst
Zürich (awp) - Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX hat die Firma Asmallworld wegen verschiedenen Verstössen mit einer Busse von insgesamt 40'000 Franken belegt. Die Reise- und Lifestylegruppe hat Vorschriften zur Rechnungslegung und zur Ad-hoc-Publizität verletzt.
Im Jahresabschluss 2025 habe das Unternehmen aufgrund eines Fehlers in der Geldflussrechnung den Cashflow aus Betriebstätigkeit zu hoch und jenen aus Investitionstätigkeit im gleichen Umfang zu tief ausgewiesen, teilte die SIX Exchange Regulation (SER) am Freitag mit. Dieser Verstoss sei "mittelschwer".
Zudem bediente Asmallworld laut SER bei der Verbreitung einer Ad-hoc-Mitteilung wiederholt den E-Mail-Verteiler für Interessierte nicht. Die Mitteilung habe eine Veränderung im Verwaltungsrat betroffen. Diesen Verstoss beurteilte die SER als "schwer".
In beiden Fällen wertete die Aufsichtsbehörde das Verschulden als fahrlässig. Bei der Festlegung der Bussenhöhe berücksichtigte sie auch die Sanktionsempfindlichkeit der kotierten Gesellschaft. Der Sanktionsbescheid ist noch nicht rechtskräftig.
ra/to
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu ASMALLWORLD AG
|
07:15
|Asmallworld wegen Rechnungslegung und Ad-hoc-Publizität gebüsst (AWP)
|
05.11.26
|SIX-Handel SPI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Zuversicht in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Gewinne in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu ASMALLWORLD AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: SMI und DAX nach Rekorden letztlich im Minus -- Wall Street bricht schlussnedlich ein -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag volatil. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Gewinne letztlich ebenso nicht halten. An der Wall Street ging es tief nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.